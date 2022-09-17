Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
367.621
0.23%
BTXN Coin
8.23
10.76%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Yusuf Çim başrolde! Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu mu?

    ATV ekranlarında yer alacak olan Aldatmak dizisinin yayın tarihi belli oldu.
    • 17.09.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 17.09.2022 - 14:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yusuf Çim başrolde! Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu mu?

    ATV yeni sezonuna bomba gibi bir diziyle giriş yapacak...

    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak, güçlü hikayesiyle izleyicileri ekranlara kilitlemeye hazırlanıyor.

    Yayın tarihi belli oldu!

    Merakla beklenen dizinin ilk bölümü 22 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak.

    Duayen oyuncu Vahide Perçin'in hakime Güzide Yenersoy karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı diziden ipuçları taşıyan bir afiş daha yayınlandı.

    Yönetmenliği Murat Saraçoğlu'na, senaryosu usta kalem Yıldız Tunç'a ait olan "Aldatmak" yayınlanan ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti.

    Çarpıcı hikayesi ve prodüksiyonu ile iddiasını gösteren dizi birbirinden başarılı oyuncularla da efsane kadroyu bir araya getirdi.

    Dizede duayen oyuncu Vahide Perçin'in canlandırdığı "Güzide" karakteri herkesi derinden etkileyecek.

    Dizinin konusu

    Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir.

    Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.

    Aldatmak 1.bölüm fragman

    Yusuf Çim başrolde! Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu mu? #1


    Kars'ta servise çarpan kamyon şoförü kurtarılamadı
    3. Sayfa

    Kars'ta servise çarpan kamyon şoförü kurtarılamadı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Johnny Depp ve Amber Heard'ün davası beyaz perdeye taşınıyor
    Magazin

    Johnny Depp ve Amber Heard'ün davası beyaz perdeye taşınıyor

    Görüş Bildir