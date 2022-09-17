Yusuf Çim başrolde! Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu mu?

Yusuf Çim başrolde! Aldatmak dizisi ne zaman başlıyor? Tarih belli oldu mu?

ATV ekranlarında yer alacak olan Aldatmak dizisinin yayın tarihi belli oldu.

ATV yeni sezonuna bomba gibi bir diziyle giriş yapacak...

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak, güçlü hikayesiyle izleyicileri ekranlara kilitlemeye hazırlanıyor.

Yayın tarihi belli oldu!

Merakla beklenen dizinin ilk bölümü 22 Eylül Perşembe akşamı yayınlanacak.

Duayen oyuncu Vahide Perçin'in hakime Güzide Yenersoy karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı diziden ipuçları taşıyan bir afiş daha yayınlandı.

Yönetmenliği Murat Saraçoğlu'na, senaryosu usta kalem Yıldız Tunç'a ait olan "Aldatmak" yayınlanan ilk tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Çarpıcı hikayesi ve prodüksiyonu ile iddiasını gösteren dizi birbirinden başarılı oyuncularla da efsane kadroyu bir araya getirdi.

Dizede duayen oyuncu Vahide Perçin'in canlandırdığı "Güzide" karakteri herkesi derinden etkileyecek.

Dizinin konusu

Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve katı, bastığı yeri titreten, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir.

Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır.