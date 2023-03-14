Yüz Yıllık Mucize dizisi hangi askerin hikayesini anlatıyor? Yüz Yıllık Mucize dizisi uyarlama mı? Birkan Sokullu, Ebru Şahin gibi isimlerin başrolünde yer aldığı ve Star TV'de yakın süreçte yayınlanacak olan Yüz Yıllık Mucize, tanıtım fragmanıyla ilgi odağı oldu. İlk bölümü ilgiyle beklenen dizinin hangi askerin hikayesini konu aldığı ve uyarlama olup olmadığı merak edilmeye başlandı. İşte dizinin hikayesi hakkında merak edilenler...

Tanıtım fragmanıyla ilgi odağı olan ve Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Yüz Yıllık Mucize dizisinin hikayesi araştırılmaya başlandı. Pek çok başarılı ismin yer alacağı dizi, 16 Mart günü ilk bölümüyle yayınlanmış olacak. Peki Yüz Yıllık Mucize dizisinin hikayesi hangi askeri konu alıyor?

Yüz Yıllık Mucize dizisi hangi askerin hikayesini anlatıyor?

Yüz Yıllık Mucize dizisinin hangi askerin hikayesini konu aldığı izleyiciler tarafından merak edilmekte. Dizinin orijinal bir hikayeye sahip olduğu ve uyarlama olmadığı biliniyor.

Ayrıca dizi fantastik kurgusu ve alışılmışın dışında hikayesiyle ilgi çekmiş durumda.

Dizide yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen Kuvayı Milliye mensubu bir adamın genç bir kadınla tanışma hikayesi anlatılıyor.

Günümüzde 130 yaşında olan Ali Tahir (yani Birkan Sokullu) hayatı hakkında önemli bir karar vermiştir ve bu süreçte Harika (Ebru Şahin) ile tesadüf eseri karşılaşacaktır. Bu karşılaşma ve tanışmanın sonrasında hem Harika'nın hayatında hem de Kemal'in hayatında yeni bir dönem başlayacaktır.

Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları kimler?

Birkan Sokullu,

Ebru Şahin,

Merve Nur Bengi,

Zerrin Tekindor,

Ecem Çalhan,

Zehra Kelleci,

Hümeyra,

Gözde Seda Altuner,

Laçin Ceylan,

Ayşegül Cengiz,

Yalçın Hafızoğlu,

Necip Memili.