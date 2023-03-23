Yüz Yıllık Mucize dizisinin Harika'sı Ebru Şahin kimdir? Ebru Şahin aslen nereli ve kaç yaşında? Star TV ekranlarında bugün başlayacak olan Yüz Yıllık Mucize dizisinde Harika karakterini canlandıran Ebru Şahin'in hayatı ve memleketi gibi konular merak edilmeye başlandı. Peki Yüz Yıllık Mucize dizisinin Harika'sı Ebru Şahin kimdir?

Yüz Yıllık Mucize dizisi bugün ilk bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. İlgi çekici hikayesi ve tanıtım fragmanı ile beklenen dizi 23 Mart Perşembe saat 20.00’de yayınlanacak. Dizide Birkan Sokullu ve Ebru Şahin başrollerde yer alırken, Şahin'in ise Harika karakterini canlandırması bekleniyor. Peki Ebru Şahin kimdir? Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin kimdir? 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Şahin, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olmuştur. Sonrasında oyunculuk eğitimi alan isim, ilk defa 2016 senesinde Kan Parası filminde oynamıştır. 2016-2017 seneleri arasında İstanbullu Gelin, 2018 senesinde ise Yasak Elma adlı dizilerde yer almıştır. Şahin, asıl şöhretini 2019 senesinde yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle elde etmiştir. 2020 senesinde düzenlenen 46. Altın Kelebek Ödül Töreninde En İyi Kadın Oyuncu ve Yıldızı Parlayanlar ödüllerini kazanan isim, Şuursuz Aşk filminde başrolü İsmail Hacıoğlu ile birlikte canlandırmıştır. Ünlü oyuncu son olarak ise, 2021-2022 yılları arasında atv ekranlarında yayımlanan Destan isimli dizide Akkız karakterine hayat vermiştir. Şahin, 1 Temmuz 2022 tarihinde basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girmiştir.