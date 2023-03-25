Yüz Yıllık Mucize'nin Ali Tahir'i eskiden bakın kiminle evliymiş! O güzellik şimdilerde hamile... Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu'nun özel hayatını merak edenler, bir zamanlar evli olduğu ismi duyunca şaşırdı.

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle büyük bir başarı yakalayan Birkan Sokullu, setlere döndü.

Başrolü Ebru Şahin ile paylaştığı "Yüz Yıllık Mucize" dizisi ile izleyici karşısına çıkan Birkan Sokullu, dikkat çekti.

Yüz Yıllık Mucize dizisinde Birkan Sokullu, 130 yaşında olan Ali Tahir karakterine hayat veriyor.

Yüz Yıllık Mucize dizisinin Ali Tahir'i Birkan Sokullu'nun kariyeri kadar özel hayatı da merak ediliyor.

Seyircilerin hayatını mercek altına aldığı ve araştırdığı oyuncunun eski eşi ise görenleri şoke etti.

Birkan Sokullu-Aslı Enver evliliği

Şimdilerde Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan 37 yaşındaki Birkan Sokullu'nun eski eşi ünlü oyuncu çıktı.

Sokullu, meslektaşı Aslı Enver ile 2012 yılında dünyaevine girdi. Balayını Tayland'da yapan çift, 3 yıl evli kaldı.

Mutluluğu kısa süren çift, 2015 yılında evliliklerini bitirdi. Çiftin avukatları, evliliğin sonlandırılma gerekçesinin, şiddetli geçimsizlik olduğunu belirtti.

Kızını bekliyor

12 Kasım'da ikinci defa evlenen güzel oyuncu Aslı Enver, bir hafta içinde iki büyük mutluluk yaşadı.

Sade bir törenle Berkin Gökbudak ile evlenen Aslı Enver'in bir kız bebek beklediği öğrenildi.