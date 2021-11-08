Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında? Üç Kuruş'un Nezih'i hakkında...

Üç Kuruş dizisine dahil olan ve Nezih karakterine hayat vermeye hazırlanan Zafer Algöz'ün hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında?

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, yeni bölümüyle bu akşam ekranda olacak.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı diziye, Zafer Algöz dahil oldu.

Başarılı oyuncu dizide mafya babası olan Nezih karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.

Zafer Algöz'ü izlemek için sabırsızlanan hayranları, oyuncunun hayatını mercek altına aldı.

Dizinin hayranları, "Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında?" sorusunu gündeme getirdi ve araştırmaya başladı.

Peki, Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında? İşte Zafer Algöz'ün biyografisi...

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

30 Ağustos 1961 yılında Kars'da dünyaya gelen Algöz, 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi aldı.

Algöz, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. 1985 yılında mezun olup yine aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya başladı.

1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları’na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmlerini ise uzun süre geri çevirdi.

Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirdi.

Algöz, eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlıyor ve, "Burda Olan Burda Kalır" oyunuyla sahneye çıkıyor.

FİLMLERİ

Tutunamayanlar - 2020

Karakomik Filmler 2 - 2020

Karakomik Filmler - 2019

Börü - 2018

Muhteşem İkili - 2018

Görevimiz Tatil - 2018

Arif V 216 - 2018

Deli Aşk - 2017

Bir Deli Sevda - 2017

Hayatımın Aşkı - 2016

Kaçma Birader - 2016

Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015

Tut Sözünü - 2015

Küçük Ağa - 2015

Pek Yakında - 2014

Beni Böyle Sev - 2014

Mihrap Yerinde - 2014

İntikam - 2013

Sultan - 2012

Uzun Hikâye - 2012

İbreti Ailem - 2012

Mor Menekşeler - 2011

Dedemin İnsanları - 2011

Leyla ile Mecnun - 2011

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011

Mükemmel Çift - 2010

Yahşi Batı - 2010

Umut - 2009 A.R.O.G - 2008

Cumhur Cemaat - 2007

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2009

Hasret - 2006 Umut Adası - 2006

Sınav - 2006

Kapıları Açmak - 2005

O Şimdi Mahkum - 2005

Çınaraltı - 2003

Esir Şehrin İnsanları - 2003

Cesur Kuşku - 2001

Evdeki Hesap - 2000

Duruşma - 1999

Salkım Hanımın Taneleri - 1999

Utanmaz Adam - 1998

Komşu Komşu - 1997

Ağır Roman - 1997

Televizyon Çocuğu - 1996

(Konuk oyuncu) Oğlum Adam Olacak - 1995

Saygılar Bizden - 1992

TİYATRO OYUNLARI

2011 – Münasebetsiz – Donkişot Tiyatro

2009 – Vahşet Tanrısı – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2008 – Amadeus – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2005 – Çok Yaşa Komedi – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1998 – Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1997 – Ay Işığında Şamata – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1996 – Babaanem Yüz Yaşında

1993 – Hamlet – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1995 – IV. Murat – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1994 – Tanrı – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1994 – Karanlıkta Komedi – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1994 – Bina – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1992 – Macbeth – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993 – Hamlet – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1992 – Macbeth – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991 – Sersem Kocanın Kurnaz Karısı – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1990 – Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1989 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1989 – Ballar Balını Buldum – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986 – Kısmet – Bursa Devlet Tiyatrosu

1986 – Akıllı Tavşan – Bursa Devlet Tiyatrosu

KİTAPLARI