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- Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında? Üç Kuruş'un Nezih'i hakkında...
Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında? Üç Kuruş'un Nezih'i hakkında...
- Haber Merkezi
- 08.11.2021 - 16:48
- Güncelleme : 08.11.2021 - 23:40
Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, yeni bölümüyle bu akşam ekranda olacak.
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı diziye, Zafer Algöz dahil oldu.
Başarılı oyuncu dizide mafya babası olan Nezih karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.
Zafer Algöz'ü izlemek için sabırsızlanan hayranları, oyuncunun hayatını mercek altına aldı.
Dizinin hayranları, "Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında?" sorusunu gündeme getirdi ve araştırmaya başladı.
Peki, Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında? İşte Zafer Algöz'ün biyografisi...
ZAFER ALGÖZ KİMDİR?
30 Ağustos 1961 yılında Kars'da dünyaya gelen Algöz, 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi aldı.
Algöz, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. 1985 yılında mezun olup yine aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya başladı.
1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları’na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmlerini ise uzun süre geri çevirdi.
Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirdi.
Algöz, eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlıyor ve, "Burda Olan Burda Kalır" oyunuyla sahneye çıkıyor.
FİLMLERİ
- Tutunamayanlar - 2020
- Karakomik Filmler 2 - 2020
- Karakomik Filmler - 2019
- Börü - 2018
- Muhteşem İkili - 2018
- Görevimiz Tatil - 2018
- Arif V 216 - 2018
- Deli Aşk - 2017
- Bir Deli Sevda - 2017
- Hayatımın Aşkı - 2016
- Kaçma Birader - 2016
- Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015
- Tut Sözünü - 2015
- Küçük Ağa - 2015
- Pek Yakında - 2014
- Beni Böyle Sev - 2014
- Mihrap Yerinde - 2014
- İntikam - 2013
- Sultan - 2012
- Uzun Hikâye - 2012
- İbreti Ailem - 2012
- Mor Menekşeler - 2011
- Dedemin İnsanları - 2011
- Leyla ile Mecnun - 2011
- Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011
- Mükemmel Çift - 2010
- Yahşi Batı - 2010
- Umut - 2009 A.R.O.G - 2008
- Cumhur Cemaat - 2007
- Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2009
- Hasret - 2006 Umut Adası - 2006
- Sınav - 2006
- Kapıları Açmak - 2005
- O Şimdi Mahkum - 2005
- Çınaraltı - 2003
- Esir Şehrin İnsanları - 2003
- Cesur Kuşku - 2001
- Evdeki Hesap - 2000
- Duruşma - 1999
- Salkım Hanımın Taneleri - 1999
- Utanmaz Adam - 1998
- Komşu Komşu - 1997
- Ağır Roman - 1997
- Televizyon Çocuğu - 1996
- (Konuk oyuncu) Oğlum Adam Olacak - 1995
- Saygılar Bizden - 1992
TİYATRO OYUNLARI
- 2011 – Münasebetsiz – Donkişot Tiyatro
- 2009 – Vahşet Tanrısı – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 2008 – Amadeus – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 2005 – Çok Yaşa Komedi – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1998 – Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1997 – Ay Işığında Şamata – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1996 – Babaanem Yüz Yaşında
- 1993 – Hamlet – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1995 – IV. Murat – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1994 – Tanrı – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1994 – Karanlıkta Komedi – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1994 – Bina – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1992 – Macbeth – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1993 – Hamlet – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1992 – Macbeth – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1991 – Sersem Kocanın Kurnaz Karısı – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1990 – Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1989 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1989 – Ballar Balını Buldum – İstanbul Devlet Tiyatrosu
- 1986 – Kısmet – Bursa Devlet Tiyatrosu
- 1986 – Akıllı Tavşan – Bursa Devlet Tiyatrosu
KİTAPLARI
- 2017 - Haşırt Dı Bilekbord
- 2018 - Keş On Dı Teybıl