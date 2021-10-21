Zahide Yetiş'in programında fare fobisi olan yarışmacının komik anları

Zahide Yetiş'in programında fare fobisi olan yarışmacının komik anları

Fare korkusu olan adamın, şaka amacıyla yere atılan patatesten korkup paniğe kapıldığı o anlar izleyenleri güldürdü.

'Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane' programının son bölümünde ilginç anlar yaşandı.

Yarışmacılar, gözleri kapalı bir şekilde masada bulunan yiyecekleri tahmin etmeye çalıştı.

ZEYTİNİ FARE SANDI

7 farklı yiyeceği bilen bir yarışmacı, sıra zeytine gelince afalladı. Rakibin zeytin için 'böcek ezmesi' yorumunda bulunması yarışmacıyı korkuttu.

Yarışmanın bitmesiyle Zahide Yetiş'le konuşmaya başlayan adam, fare fobisi olduğunu söyledi.

PATATESLE ŞAKA YAPTILAR

Bunun üzerine reji bölümünden stüdyoya patates atıldı. Bir anda neye uğradığını şaşıran adam, patatesi fare zannederek korkudan havaya zıpladı.

Yarışmacının o hareketli anları ise stüdyoda kahkalara sebep oldu.

Zahide Yetiş'in programında fareden korkan yarışmacı