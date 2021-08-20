- Haberler
- Medya Haberleri
- Zalim İstanbul'dan El Kızı'na bomba transfer! Fikret Kuşkan kadroya dahil oldu
Zalim İstanbul'dan El Kızı'na bomba transfer! Fikret Kuşkan kadroya dahil oldu
- Haber Merkezi
- 20.08.2021 - 13:19
Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan'ın, ikinci yönetmen koltuğunda ise Aslı Kızıltuğ'un oturduğu El Kızı dizisinin son hazırlıkları tamamlanıyor.
Sevda Erginci'nin Ezo, Perihan Savaş'ın Cavidan, İsmail Ege Şaşmaz'ın Harun rolüne hayat verdiği El Kızı'nın çekimlerine kısa zaman önce başlanmıştı.
FOX TV'nin yeni iddialı dizisi El Kızı'nın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.
FİKRET KUŞKAN EL KIZI'NDA
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Zalim İstanbul dizisinde Agah Karaçay ile izleyicilerinin karşısına çıkan usta oyuncu Fikret Kuşkan, El Kızı'nın kadrosuna katıldı.
Ezo'nun babası 'Resul' karakteri ile ekranlara gelecek olan Kuşkan, çok yakında çekimler için Muğla'ya gidecek.
KARAKTERLER BELLİ OLDU
Toprak Sağlam'ın da rol aldığı projede ayrıca Sedef Avcı ''Zeliha'', Çağla Şimşek ''Seher'', Nur Yazar ''Ayfer'', Mesut Kaytan ''Adem'', Beyza Dolu ''Neşe'', Zeynep Ülsever ''Esma'', Sinan Arslan ''Bekir'', Can Büyükaltay ''Cemal'' karakterini canlandıracak.