Zalim İstanbul'dan El Kızı'na bomba transfer! Fikret Kuşkan kadroya dahil oldu

Başrollerinde Sevda Erginci ile İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı ''El Kızı'' dizisine sürpriz bir isim dahil oldu. Usta oyuncu Fikret Kuşkan, Resul rolüyle El Kızı'nın kadrosuna katıldı.

Yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Feride Kaytan'ın, ikinci yönetmen koltuğunda ise Aslı Kızıltuğ'un oturduğu El Kızı dizisinin son hazırlıkları tamamlanıyor.

Sevda Erginci'nin Ezo, Perihan Savaş'ın Cavidan, İsmail Ege Şaşmaz'ın Harun rolüne hayat verdiği El Kızı'nın çekimlerine kısa zaman önce başlanmıştı.

FOX TV'nin yeni iddialı dizisi El Kızı'nın kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu.

FİKRET KUŞKAN EL KIZI'NDA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Zalim İstanbul dizisinde Agah Karaçay ile izleyicilerinin karşısına çıkan usta oyuncu Fikret Kuşkan, El Kızı'nın kadrosuna katıldı.

Ezo'nun babası 'Resul' karakteri ile ekranlara gelecek olan Kuşkan, çok yakında çekimler için Muğla'ya gidecek.

KARAKTERLER BELLİ OLDU

Toprak Sağlam'ın da rol aldığı projede ayrıca Sedef Avcı ''Zeliha'', Çağla Şimşek ''Seher'', Nur Yazar ''Ayfer'', Mesut Kaytan ''Adem'', Beyza Dolu ''Neşe'', Zeynep Ülsever ''Esma'', Sinan Arslan ''Bekir'', Can Büyükaltay ''Cemal'' karakterini canlandıracak.