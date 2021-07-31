Zam alamayınca FOX TV ile yollarını ayırmıştı! Zuhal Topal'ın yeni adresi belli oldu

Zam alamayınca FOX TV ile yollarını ayırmıştı! Zuhal Topal'ın yeni adresi belli oldu

Üç sezondur FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının sunucusu Zuhal Topal, kanalla yollarını ayırmıştı. Topal'ın yeni kanalı ve projesine dair detaylar ortaya çıktı.

Uzun yıllar boyunca evlilik programı ile izleyici karşısına çıkan Zuhal Topal, birkaç sezondur FOX TV'nin gündüz kuşağının sevilen programlarından Zuhal Topal'la Sofrada'nın sunuculuğunu yapıyor.

Ancak yeni sezon öncesinde Zuhal Topal cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Topal, sözleşmesini feshederek FOX TV ile ilişkisini sonlandırdı.

ZAM TALEBİ FAZLA BULUNDU

3 sezondur Zuhal Topal'la Sofrada programının sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal'ın yeni sezon için zam talep ettiği ancak oran yüksek bulununca kanal yönetimi tarafından kabul edilmediği ileri sürüldü.

Talebi reddedilen sunucu ise kanalla yollarını ayırma kararı aldı.

ATV İLE ANLAŞTI

Uçankuş'ta yer alan habere göre, Zuhal Topal yeni sezon için ATV ile anlaştı. Ünlü isim yeni kanalında öğlen kuşağında bir program sunacak.