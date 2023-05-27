Zara 17 yaşındaki halini paylaştı takipçileri yorum yağmuruna tuttu! 'Zara'nın doğal ve en güzel hali' Şarkıcı Zara gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. 17 yaşındaki halini paylaşan Zara'nın o paylaşımı kısa sürede gündeme oturdu. İşte Zara'nın gençlik hali..

Ünlü şarkıcı Zara 17 yaşındaki halini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Zara'nın gençlik hali sosyal medyada gündeme oturdu. 15 Ocak 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zara, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü mezunudur. 1998 yılında 15 aylık çalışmanın sonucu olarak, Zara adı ile ilk albümü olan Avuntu'yu piyasaya süren Zara müzik piyasasında adından söz ettirmeye başladı. Müziğin yanında oyunculukta yapan Zaran çeşitli dizi ve filmlerde rol alarak kamera karşısına geçmiştir. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 47 yaşındaki Zara dün yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Zara'nın "Üsküdar Cumhuriyet Lisesi yıllığımız… Daha 17…" notuyla paylaştığı kare kısa sürede gündeme oturdu. İşte Zara'nın 17 yaşındaki hali..