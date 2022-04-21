'Zaten giyinmiyordun hepten açmışsın' Sibil Çetinkaya'dan sosyal medyayı yıkan poz!

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, verdiği pozlarla konuşulmaya devam ediyor. Giydiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Çetinkaya, bikinili karesiyle yine beğeni rekorları kırdı.

10 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nü okudu.

Üniversitede okuduğu sırada değişim programı ile Londra'ya giden Sibil Çetinkaya'nın en büyük hayali ise oyuncu olmaktı.

Londra'da LAMDA Akademisi'nde oyunculuk alanında eğitim alan Çetinkaya, İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi'nde (BAFTA) tiyatro sahnesine çıktı.

Öğrencilik yıllarında '10 Dakika' ve 'Şehirde Sanat' projelerde sunuculuk yapan Sibil Çetinkaya, bir dönem TV8 ekibiyle birlikte çalıştı.

Oyunculuk yerine kendisini sosyal medya alanında göstermeyi tercih eden Sibil Çetinkaya, fenomen oldu.

Sosyal medya üzerinden yayınladığı videolar ve Youtube için çektiği vloglarla ünlenen Sibil, giydiği kıyafetlerle olay oldu.

Son olarak bikinili bir karesini yayınlayan Sibil Çetinkaya için, sosyal medya üzerinden yorum ve beğeni geldi.

Sibil Çetinkaya göreni büyüledi

Sibil Çetinkaya, son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Genç fenomen bu defa bikinili pozunu paylaştı. O poza binlerce beğeni geldi.

Geçtiğimiz günlerde beyaz kombiniyle paylaşım yapan fenomene, "Her türlü güzelsin", "Tül perdeye benziyor" gibi yorumlar gelmişti.

Youtube ve Instagram alanında ilerleyen Sibil Çetinkaya'nın oyunculuk yapıp yapmayacağı ise merak konusu. Hayali olduğu ve eğitim aldığı bilinen Çetinkaya, sosyetenin tanınan simaları ile arkadaşlık yapıyor.