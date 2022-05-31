Zehra Güneş derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle bacak şov yaptı! Cesur tarzıyla sosyal medyayı yıktı

Vakıfbank forması giyen milli voleybolcu Zehra Güneş, önceki gece bir ödül törenine katıldı. Göğüs dekolteli mini elbisesi ve bağcıklı ayakkabısıyla beğeni toplayan Güneş, sosyal medyaya damga vurdu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan isimlerinden olan Zehra Güneş, aynı zamanda başarılı kulüplerden Vakıfbank SK'nin de formasını terletiyor.

Son zamanlarda hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme gelen Zehra Güneş, voleyboldaki başarısının yanı sıra güzelliği ve tarzıyla da adından söz ettiriyor.

Güzelliği Türkiye sınırlarını aşan ve binlerce yabancı hayranı bulunan Güneş, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da kendisine hayran bırakıyor.

Bir süredir Eren Dişli ile aşk yaşayan 22 yaşındaki milli voleybolcu, dün gece Elle Stylish Awards ödül törenine katıldı.

Geceye damga vurdu

Filenin Sultanları ve Vakıfbank'ın parlayan yıldızlarından olan Zehra Güneş, gecede su yeşili göğüs dekolteli mini elbise ve bol ipli bir ayakkabı tercih etti.

Cesur tarzı ve makyajıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş, geceye damgasını vurdu.

Güneş'i gören sosyal medya kullanıcıları, "Her zaman çok cool", "Efsane görünüyorsun" yorumları yaptı. Bazı kullanıcılar ise "Muhteşem Yüzyıl oyuncusu sandım" dedi.

'Yılın Stil Sahibi Sporcusu' ödülünü aldı

Vakıfbank ile sezonu beşte beş kupayla kapatıp Sultanlar Ligi’nin En Değerli Oyuncusu, Şampiyonlar Ligi’nin en iyi orta oyuncusu ödülünü alan başarılı milli voleybolcu Zehra Güneş, törende ''Yılın Stil Sahibi Sporcusu'' ödülünü aldı.

Gecede sevgilisi Eren Dişli'nin eşlik ettiği Zehra Güneş, ödül konuşmasında annesine teşekkür ederek duygusal anlar yaşadı.

''Bu ödülü bütün anneler ve kızları için alıyorum''

Güneş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

''Dünyanın çok farklı yerlerinde, farklı turnuvalarında çok zor çok stresli maçlar yaşadım. Ama bu kalabalık, bu ortam gerçekten bambaşka. Bana bu heyecanı ve onuru yaşadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bu gece burada bulunmak hayallerimin ötesinde. Çünkü henüz küçük bir kız çocuğu olarak 12 yaşında başlayan hikayem, pek çok insan tarafından benimsenmiş ve şu an hayatın pek çok alanında takdir görmekte. Aslında ne kadar benimmiş gibi görünse de burada söylemekten gurur duyarak, çok iyi bir terzi, çok iyi bir anne, ayakları üstünde duran beni ve benim gibi voleybol oynayan kız kardeşlerimi son gücüne kadar motive veren benim annemin hikayesi. Bu ödülü bütün anneler ve kızları için alıyorum.''