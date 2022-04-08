Zehra Güneş imajını yeniden tazeledi, kusursuz fiziği olay oldu! 'Ağzını, yüzünü yemek istiyorum ya'

Zehra Güneş imajını yeniden tazeledi, kusursuz fiziği olay oldu! 'Ağzını, yüzünü yemek istiyorum ya'

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, son çıktığı maçta tarzıyla gündem oldu. Zehra'nın saçlarının son hali, hayranları tarafından uzun süre konuşuldu ve beğenildi.

7 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Güneş, voleybola 13 yaşında ve yine Vakıfbank'ta başladı.

Güneş; formasını terlettiği VakıfBank altında 2 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.

Genç yaşta başarılı bir performans çizen Zehra Güneş'in en büyük çıkışı ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda oldu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güzelliği ve oyunu ile dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş, Korelilerin aklını başından aldı.

Sosyal medya üzerinden kısa süre içerisinde gündem olan güzel voleybolcu, Instagram'da 1 milyondan fazla takipçiye ulaştı.

Her hali olay olan ve hayranlarından övgü dolu yorumlar alan Güneş'in son tarzı ise yine sosyal medyayı sallamayı başardı.

Sosyal medya üzerinden yeni karelerini koyan ve bu karelerin çoğunun maçlardan olduğu görülen Zehra, hayranlarının aklını çeldi.

Zehra Güneş'in güzelliği

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Opet’i altın set sonunda eleyerek Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano’nun rakibi oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’ne, 22 Mayıs’ta Slovenya’nın Ljubljana kenti ev sahipliği yapacak. Maçta dikkati çeken Zehra ise saçlarıyla olay oldu.

Maç sonu açıklama yapan güzel isim, "Türkiye’yi çok iyi yerlerde temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız, son sayıya kadar mücadele edeceğiz. Umarım kazanan taraf biz oluruz" demeyi ihmal etmezken, yeni tarzına ise yorum yağdı.

Saçlarının ortasını ören Zehra Güneş, hayranlarından beğeni aldı. Güneş'e hayranları, "Bu kadar güzel olma" , "Güzellik başa bela" , "Ağzını, yüzünü yerim" tarzında yorumlar yaptı.

Zehra Güneş'in son hali