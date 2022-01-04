Zehra Güneş makyaj güzeli çıktı! O hallerini gören donup kalıyor...

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, güzelliği ile Korelilerin bile başını döndürdü. Herkesin favori isimlerinden birisi haline Güneş, eksi kareleriyle şoke etti.

Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımları'nda forma giyen Zehra Güneş, gençlerin arasında yıldızı parlayan isimlerin başında geliyor.

Genç yaşına rağmen hayatına birçok başarı sığdıran Güneş, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Korelilerin aklını başından aldı.

Güzelliği ve fiziği ile Korelileriş etkileyen Güneş, herkes tarafından daha çok tanınır bir hale geldi.

Son zamanlarda Eren Dişli ile adı aşk iddialarına karışan Güneş, eski haliyle gündem oldu.

Her maçta yaptığı makyajı, başarısı ve güzelliği ile genç kızların idolü olan voleybolcu, eski hali şaşırttı.

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi olan ve her hareketiyle konuşulan Zehra Güneş'in bu kareleri, uzun süe akıllardan çıkmayacak.

ZEHRA GÜNEŞ MAKYAJ GÜZELİ Mİ?

Zehra Güneş'in eski halini gören sosyal medya kullanıcıları, ikiye bölündü. Bazıları Güneş'in büyüdüğünü ve güzelleştiğini söylerken, bazıları ise makyajla güzel göründüğünü belirtti.

Sosyal medya pozları ile adından sıklıkla söz ettiren Zehra Güneş bir hayli değişmiş ancak sempatik hallerinin aynı olduğu aşikar...

Güneş'in hayranlarını eski haline rağmen, voleybolcuyu beğenmeyi ihmal etmedi.

SEVGİLİSİNE DESTEK VERDİ

Zehra Güneş'in aşk yaşadığı iddia edilen Eren Dişli ile şampiyonluk sonrası gelen fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı.

Bu paylaşım aşkın ilk karesi olurken, Güneş sevgilisinin yapımcılığını üstlendiği Nalan dizisinin tanıtımını paylaştı.

Paylaşımına kalp koyan Güneş'in bu hareketi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Filmde Açelya Topaloğlu ve Sergen Deveci dışında, Berna Koraltürk, Bülent Alkış, Bahtiyar Engin, Birsen Dürülü, Taha Ünal ve Hünkar Nihal Konar gibi isimler boy gösteriyor.