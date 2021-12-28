Zehra Güneş öyle bir şey yaptı ki! O paylaşım adeta aşkın sinyali...

Zehra Güneş öyle bir şey yaptı ki! O paylaşım adeta aşkın sinyali...

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, Eren Dişli ile fotoğraf paylaşmıştı. Güneş bu fotoğrafla aşk iddialarını güçlendirirken, Dişli'nin projesine ise destek verdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkati çeken ve Vakıfbank'ta forma giyen Zehra Güneş, yıldızı parlayan isimlerin başında geliyor.

Vakıfbank, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında, Imoco Volley’i 3-2 yenerek kupanın sahibi olurken, Güneş maçtan sonra plaket aldı.

Genç voleybolcular arasında güzelliği ve başarısı ile dikkatleri üzerine toplayan Zehra Güneş, aldığı plaket dışında sosyal medyadan paylaştığı kare ile gündem oldu.

Eren Dişli ile adı aşk iddialarına karışan ve paylaştığı fotoğrafla bu iddiaları güçlendiren voleybolcu, bir paylaşım daha yaptı.

Güneş yapımcılığını Ertuğrul Fındık'ın, ortak yapımcılığını Eren Dişli’nin üstlendiği Two Yapım imzalı Nalan dizisinin tanıtımını paylaşıp, destek verdi.

ZEHRA GÜNEŞ SEVGİLİSİNE DESTEK VERDİ

Zehra Güneş'in aşk yaşadığı iddia edilen Eren Dişli ile şampiyonluk sonrası gelen fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı.

Bu paylaşım aşkın ilk karesi olurken, Güneş sevgilisinin yapımcılığını üstlendiği Nalan dizisinin tanıtımını paylaştı.

Paylaşımına kalp koyan Güneş'in bu hareketi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Filmde Açelya Topaloğlu ve Sergen Deveci dışında, Berna Koraltürk, Bülent Alkış, Bahtiyar Engin, Birsen Dürülü, Taha Ünal ve Hünkar Nihal Konar gibi isimler boy gösteriyor.