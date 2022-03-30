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    • Zehra Güneş sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Ebrar Karakurt kayıtsız kalamadı

    Zehra Güneş sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Ebrar Karakurt kayıtsız kalamadı

    Vakıfbank forması giyen milli voleybolcu Zehra Güneş, performansının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Güneş, son olarak sevgilisiyle çekildiği sarmaş dolaş pozuyla gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 19:16
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 19:19
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    Zehra Güneş sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Ebrar Karakurt kayıtsız kalamadı

    A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, aynı zamanda başarılı kulüplerden Vakıfbank SK'nin de formasını terletiyor.

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş, kariyerinin yanı sıra saha dışındaki hayatıyla da adından söz ettiriyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen Güneş, iddialı paylaşımlarıyla nefes kesiyor.

    Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Güneş, kısa süre önce radikal bir kararla imajını değiştirmişti.

    Saçlarını kahkül kestiren 22 yaşındaki güzel sporcu, yeni stilini takipçileriyle paylaşmış ancak olumsuz yorumlarla karşılaşmıştı.

    EREN DİŞLİ İLE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

    Katıldığı bir programda "Sevgilin var mı?" sorusuna "Hayır kullanmıyorum" yanıtını veren Filenin Sultanlarından Zehra Güneş'in hayatında biri olup olmadığı sevenleri tarafından merak ediliyordu.

    Eren Dişli ile adı aşk iddialarına karışan milli voleybolcu Zehra Güneş, geçtiğimiz aylarda bir filmin galasına katılmıştı.

    Güneş, galada filmin yapımcısı Eren Dişli ile çekildiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

    Eren Dişli de Güneş ile olan fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak söz konusu iddiaları doğrulamıştı.

    Zehra Güneş sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Ebrar Karakurt kayıtsız kalamadı #1

    SON PAYLAŞIMI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

    İkili ilişkilerine son gaz devam ederken bir paylaşım daha geldi. Eren Dişli, Zehra Güneş ile çekildiği sarmaş dolaş pozunu kendi Instagram hesabından paylaştı.

    Bu fotoğraf, ikilinin hayranları tarafından büyük ilgi görürken Güneş'in takım arkadaşları Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'ndan da yorum gecikmedi.

    Zehra Güneş sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Ebrar Karakurt kayıtsız kalamadı #2

    Zehra Güneş sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Ebrar Karakurt kayıtsız kalamadı #3

    Zehra Güneş sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Ebrar Karakurt kayıtsız kalamadı #4

    Zehra Güneş sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Ebrar Karakurt kayıtsız kalamadı #5

    Zehra Güneş sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Ebrar Karakurt kayıtsız kalamadı #6

    Zehra Güneş sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Ebrar Karakurt kayıtsız kalamadı #7

    Zehra Güneş sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Ebrar Karakurt kayıtsız kalamadı #8

    Zehra Güneş sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi, sosyal medya yıkıldı! Ebrar Karakurt kayıtsız kalamadı #9


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