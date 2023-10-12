Zehra Güneş ve ailesinin şampiyonluk pozuna yorum yağdı! Annesine benzerliği dikkat çekti.. VakıfBank forması giyen Zehra Güneş'in anne ve babasıyla verdiği poz sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o kare..

ensonhaber.com AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası mücadelesinde VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti ve şampiyonluğa uzandı. Vakıfbank forması giyen Zehra Güneş'in maç sonu ailesiyle verdiği poz büyük beğeni topladı. Zehra Güneş'in anne ve babası dün oynanan Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında tribündeki yerlerini aldı. Maçın ardından şampiyonluğu kutlayan Zehra Güneş ve ailesi verdikleri poz ile sosyal medyada gündeme geldi. İşte Zehra Güneş ve ailesinin şampiyonluk pozu.. Zehra Güneş ve ailesinin bu pozu sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Vakıfbank forması giyen milli voleybolcumuzun ailesiyle verdiği bu poza yüzlerce yorum yapıldı..