Zehra Güneş'in eski hali ortaya çıktı! Tam bir hayal kırıklığı: "Para mı efekt mi?" Son zamanların popüler isimlerinden olan Zehra Güneş'in eski hali görenleri adeta hayal kırıklığına uğrattı. Güneş'in eski halini gören hayranları, hangisine inanacağını şaşırdı.

ensonhaber.com

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı isimlerinden olan Zehra Güneş, şu sıralar popüler olan isimlerin başında geliyor.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Korelileri kendisine hayran bırakan Güneş, başarılı da bir performans sergiliyor.

Hem maçlara hem de sosyal medyaya damga vuran Zehra Güneş'i 1 milyondan fazla kişi takip ediyor.

Sosyal medyada paylaştığı her karesiyle olay olan Güneş'in eski hali ise kısa süre içerisinde dolaşıma girdi.

Gören inanmakta zorlandı

Korelilerin başını döndüren ve genç kızların rol modeli haline gelen Zehra, makyajsız haliyle dikkati çekti.

Oldukça farklı bir görünüme sahip olan Güneş'in yıllar içerisindeki değişimi eski ve yeni halleriyle kıyaslandı.

Bazıları Güneş'in büyüdükçe güzelleştiğini ve herhangi bir işlem yaptırmadığını söyledi.

Bazıları ise "Para mı efekt mi?" demeden de geçemedi.

İşte Zehra Güneş'in eski ve yeni kareleri!