Zehra Güneş'in güzellik abidesi kardeşini gören bakmaya doyamadı! 'Evinizde bir cevher yaşıyormuş'

Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş, güzelliğiyle sosyal medya kullancılarını etkiledi. Beğenilen ve ilgi çeken küçük Güneş için, sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı.

7 Temmuz 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Güneş, voleybola 13 yaşında Vakıfbank'ta başladı.

Bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Güneş, uzun yıllardır Vakıfbank formasını terletiyor ve başarıları ile milli takıma damga vuruyor.

Başarılı performansı dışında da güzelliğiyle olay olan Güneş, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na damga vurdu.

Koreliler tarafından dikkati çeken Zehra Güneş'in Instagram hesabındaki takipçi sayısı artmaya ve milyonları görmeye başladı.

Her yaptığı hareket ve her paylaştığı fotoğrafla gündemden düşmeyen genç yıldız, aşk hayatıyla adından söz ettiriyor.

Eren Dişli ile oldukça güzel bir birlikteliği olan genç isim, sosyal medya hesabından kardeşini paylaşınca yeniden gündem oldu.

Kendisi gibi voleybolcu olan İrem Güneş'in güzelliği ablası Zehra'yı solladı..

Zehra Güneş'in güzeller güzeli kardeşi İrem

Instagram paylaşımlarıyla dikkati çeken Zehra Güneş, kardeşinin doğum gününü kutladı. VakıfBank oyuncusu Güneş'in kendi gibi voleybolcu kardeşi İrem Güneş, güzelliğiyle kısa süre içerisinde gündem oldu.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki performansıyla ününe ün katan ve güzelliğiyle de beğeni toplayan Güneş'in kardeşini görenler, yorum ve beğeni yağdırdı.

Genç sporcunun pozlarına , "Zehra junior", "Ablasının aynısı", "Güzellik genetik", "Kardeş olduklarını bilmiyordum" yorumlar yağdı.