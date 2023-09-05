Zehra Güneş'in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! Ablasını fena solladı: "Bambaşka bir seviye" Türk voleybolunun parlayan yıldızları arasında yer alan Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş, güzelliğiyle görenleri adeta büyüledi.

ensonhaber.com

Filenin Sultanları 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan karşı karşıya geldi ve galip gelerek şampiyon oldu.

Türkiye'ye gurur dolu bir gece yaşatan kızlardan Zehra Güneş, herkesin sevdiği isimler arasında başı çekiyor.

Başarılı performansı ve güzelliğiyle adeta büyüleyen genç ismin kardeşi İrem Güneş ise ablasından geri kalmıyor.

Ablasının izinden gidiyor

13 yaşında profesyonel olarak voleybolla ilgilenmeye başlayan ve Vakıfbank Spor Kulübü'nde yetişen Zehra Güneş’in kardeşi İrem Güneş, Vakıfbank Spor Kulübü'nde pasör çarprazı pozisyonunda görev alıyor.

2004 doğumlu olan İrem Güneş, TVF Spor Lisesi mezunu ve tıpkı ablası gibi oldukça da başarılı...