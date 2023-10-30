Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Görenler gözlerine inanamadı.. Zehra Güneş'in kuzeninin Survivor yarışmacısı çıkması sosyal medyada gündem oldu. İşte milli voleybolcumuz Zehra Güneş'in kuzeni..

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Milletler Ligi ve 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılı oyuncularından Zehra Güneş sosyal medyada gündem oldu.

A Milli Kadın Voleybol takımımızın başarılı isimlerinden Zehra Güneş'in eski Survivor yarışmacısı ile kuzen çıkması sosyal medyada gündeme geldi.

Zehra Güneş'in Survivor'ın başarılı isimleri arasında yer alan o yarışmacıyla kuzen olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Milli takımımızın başarılı isimlerinden Zehra Güneş güzelliği ile de sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.

Zehra Güneş son olarak kuzeninin Survivor yarışmacısı çıkmasıyla adından söz ettirdi.

Sosyal medyada Zehra Güneş'in kuzenini görenler gözlerine inanamadı.

Survivor yarışmacısı ile kuzen çıktı

Milli voleybolcumuz Zehra Güneş, bir dönem Survivor'da fırtınalar estiren isim ile kuzen çıktı.

Zehra Güneş'ini Survivor'ın başarılı isimlerinden Berkan Karabulut ile kuzen olduğu ortaya çıktı.

Survivor'da yarıştığı dönem dikkatleri üzerine çeken Berkan Karabulut zaman zaman Zehra Güneş'in maçlarını tribünden takip ediyor