Zehra Güneş’ten şampiyonluk sonrası duygulandıran paylaşım! Depremde vefat eden Ceren'i unutmadı.. FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan milli takımımızın başarılı isimlerinden Zehra Güneş kupayı Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden Ceren Topal'a adadı.

FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularında Zehra Güneş duygulandıran bir harekete imza attı.

Zehra Güneş kupayı Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem felaketinde vefat eden Ceren Topal'a adadı.

Zehra Güneş'in bu hareketi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Zehra Güneş, geçen sezon oynanan Lodz maçı öncesi yapılan saygı duruşuna depremde hayatını kaybeden Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal’ın isminin yazılı olduğu formayla çıkmıştı.

Milli voleybolcu Zehra Güneş Milletler Ligi'nde elde edilen şampiyonluğu, deprem felaketinde hayatını kaybeden Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal'a armağan etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Zehra Güneş "Ceren, sözümü tuttum. Bu madalya senin için" ifadelerine yer verdi.