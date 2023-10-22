Zehra'nın boşluğu dolacak mı? İşte Teşkilat'ın yeni kadınları... Dördüncü sezona start veren Teşkilat dizisi, birbirinden yetenekli kadın oyuncuları kadrosuna dahil etti.

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İzleyicilerin merakla beklediği gün geldi; Teşkilat başlıyor...

Teşkilat dizisi 4. sezon şaibeleri sonunda neticelendirildi. Teşkilat 4. sezon ilk bölüm 22 Ekim Pazar akşamı ekranlarda olacak.

Kadrosunda büyük bir değişim olan dizi, yeni isimleri bir araya getiriyor.

Teşkilat dizisi 3 sezondur Deniz Baysa Yurtçu'nun canlandırdığı Zehra karakteri ile beğeni topladı.

Zehra'nın diziye veda etmesi sonrasında yeni kadın karakterlerin dahil olacağı açıklanmıştı.

Tolga Sarıtaş ile başrolde oynadığı Söz dizisinde hafızalara kazınan Aybike Pusat, Teşkilat yeni sezonda Murat Yıldırım'a partner olarak diziye dahil oldu.

Teşkilat yeni sezonda yeni oyuncu anlaşmaları devam ediyor.

Teşkilat'ın yeni kadınları

Teşkilat 4. sezon oyuncu kadrosuna en son Mükemmel Eşleşme dizisi ile gönüllerde taht kuran isim Ebru Şam dahil oldu.

Şam, dizide BM görevlisi Scarlet karakteri ile adeta oyunculuk dersi verecek.

Geçtiğimiz sezon Bir Küçük Gün Işığı dizisinde rolü ile hafızalara kazınan Tuğçe Açıkgöz'de Teşkilat 4. sezon da taş üstünde taş bırakmayacak.

Zekasına hayran bıraktıracak olan Teşkilat'ın Gizem'i başarısı ile diziyi farklı noktalara taşıyacak.