Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor...

Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor...

Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları arasında olan Zekeriya Ünlü hayatıyla merak konusu oldu. Peki, Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında? İşte hakkındakiler...

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, bu hafta yine eğlenceli bir bölümle ekranda olacak.

Programın bu haftaki konuları ise Zekeriya Ünlü ve Kahtalı Mıçe olarak açıklandı. Seyirciler ise sanatçıların hayatına dair detayları gündeme getirdi.

Bu isimlerden birisi olan Zekeriya Ünlü'nün kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu.

"Bu Adam Benim Babam", "Kınıfır Bedreng Olur", "Kara Üzüm Habbesi" ve "Felek Sen Ne Felesen" türküleriyle dillere dolanan şarkıcı adını halkın hafızasına kazıdı.

Peki, Zekeriya Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı...

ZEKERİYA ÜNLÜ KİMDİR?

4 Şubat 1962’de Şanlıurfa’da dünyaya geldi.

59 yaşındaki türkücü ilk ve ortaokulu memleketinde bitiren Zekeriya Ünlü, Şanlıurfa Ticaret Lisesini bitirmesinin ardından Kazancı Bedih, Tenekeci Mahmut Güzelgöz gibi ustalardan ders almaya başladı.

Kendini sıra gecelerinde yetiştiren Zekeriya Ünlü, sanat yaşamına İstanbul'da devam etmeye karar yerdi. Burada 7 kaset ve 3 LP yaparak Türkiye'nin tanınmış ve sevilen sanatçıları arasında yerini alan Zekeriya Ünlü, müzik çalışmalarını Şanlıurfa Sıra Gecesi ve arkadaşları gurubunda sürdürüyor.

Aynı zamanda evli ve 3 çocuk babasıdır.

ZEKERİYA ÜNLÜ’NÜN ALBÜM VE TÜRKÜLERİ