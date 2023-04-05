Zeki Alasya’nın biricik kızı bakın kim çıktı: O da babası gibi ünlüymüş! Meğer Kiralık Aşk dizisinin… Bu akşam Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Salak Milyoner ekranlarda yer alacak. Filmde Himmet karakterine hayat veren usta oyuncu Zeki Alasya, özel hayatıyla gündeme geldi. Usta oyuncunun kızı da onun gibi ünlü çıktı. Gören gözlerine inanamadı. Meğer dizilerin...

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in üstlendiği 1974 yapımı Salak Milyoner, Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden biri haline geldi. Başrollerinde Kemal Sunal, Metin Akpınar, Zeki Alasya gibi usta oyuncuların yer aldığı efsane film, bu akşam seyirci ile buluşacak. 2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Zeki Alasya’nın özel hayatı merak konusu oldu. 1969 yılında evlendiği ilk eşi Oya Alasya’dan olan kızı araştırılmaya başladı. Şimdilerde 47 yaşında olan Zeki Alasya’nın biricik kızı, küçüklüğünde babasına çok benzetiliyordu. Son halini gören şaşırıyor. Usta sanatçının kızını ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Onun da ünlü olduğunu kimse bilmiyordu. Bakın usta oyuncu Zeki Alasya'nın kızı kim çıktı! Meğer bir döneme damga vuran Kiralık Aşk dizisinin... Ünlü müzisyen çıktı! Usta oyuncu Zeki Alasya'nın kızı meğer müzisyenmiş. Bir döneme damga vuran Kiralık Aşk dizi müziklerinden bazılarını seslendirmiş. Usta oyuncunun kızını ilk kez görenler çok şaşırdı. Usta oyuncunun kızı da kendisi gibi ünlü çıktı. Ünlü oyuncu Zeki Alasya ve Oya Alasya’nın biricik kızı olarak dünyaya gelen Zeynep Alasya, 1976 yılında dünyaya geldi. Henüz 5 yaşındayken piyano ve solfej eğitimi almaya başladı. Bir dönem Sezen Aksu’nun vokalistliğini de yapan Zeynep Alasya, Osmanlı Kıyam, Diriliş Ertuğrul, Kiralık Aşk gibi dizilerin müziklerini hazırladı.