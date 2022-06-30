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    'Zengin kız, vale oğlan' Seni Kalbime Sakladım dizi konusu ne, oyuncuları kimler?

    Başrollerinde Sevda Erginci ile Ekin Mert Daymaz'ın yer aldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 14:14
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    'Zengin kız, vale oğlan' Seni Kalbime Sakladım dizi konusu ne, oyuncuları kimler?

    TRT1 ekranlarında yaz boyunca seyircilerle buluşacak olan yeni bir dizi daha geldi.

    Sev Yapım imzalı, romantik komedi türündeki televizyon dizisi Seni Kalbime Sakladım, 30 Haziran Perşembe akşamı başlıyor.

    Başrollerinde Ekin Mert Daymaz ve Sevda Erginci'nin yer aldığı dizi birçok başarılı isimleri kadrosuna kattı.

    Zengin kız fakir oğlan aşkını konu edinen Seni Kalbime Sakladım, seyircilerin dikkatini çekmeye aday.

    Peki Seni Kalbime Sakladım dizi konusu nedir? Seni Kalbime Sakladım oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

    Seni Kalbime Sakladım dizi konusu

    Seni Kalbime Sakladım'da aile şirketini yöneten zeki, becerikli ve güzeller güzeli Zeynep ile "yekparmak vale" olarak ün salmış, naif ama mert mahalle delikanlısı Civanmert'in aşkını ekrana taşıyor.

    Zengin kız, vale oğlan Seni Kalbime Sakladım dizi konusu ne, oyuncuları kimler? #1

    Seni Kalbime Sakladım oyuncu kadrosu

    • Sevda Erginci - Zeynep

    • Ekin Mert Daymaz - Civanmert

    • Gökçe Akyıldız - Deren

    • Mehtap Bayri - Türkan

    • Elçin Afacan - Reyhan

    • Evren Duyal -

    • Osman Alkaş - Yusuf

    • Gülseren Gürtunca - Adalet

    • Tarık Ündüz - Canberk

    • Berke Üsdiken - Güven

    • Ali Öner - Mete

    • Emre Taşkıran - Pamir

    • Derda Yasin Yanal - Olcay

    Zengin kız, vale oğlan Seni Kalbime Sakladım dizi konusu ne, oyuncuları kimler? #2


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