Zeynep Alkan derin yırtmaçlı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Alev aldı buralar' Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Zeynep Alkan'ın son paylaşımı gündeme geldi. İşte Zeynep Alkan'ın o pozları..

Survivor 2023'te boy gösteren ve geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda eden Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekti. Cesur pozları ile adından sık sık söz ettiren Zeynep Alkan sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan 13 Ekim 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Instagram'da 572 bin takipçisi bulunan Zeynep Alkan özel hayatı ve cesur pozları ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Zeynep Alkan'ın Instagram hesabından paylaştığı son pozlar ile takipçilerinin beğenisini topladı. İşte o kareler..