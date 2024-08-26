Zeynep Bastık beyaz bikinileriyle süzüm süzüm süzüldü! O kareleri gören hayran kaldı... Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık aşk hayatıyla gündemin nabzını tutmaya devam ederken tatil kareleriyle de beğeni toplamaya devam ediyor. Capri Adası’nda tatil yapan güzel oyuncu bikinili kareleriyle büyüledi.

Editör: Seda Yeşilyurt

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemin nabzını tutan güzel şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Yakışıklı oyuncu Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşk ile magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Bastık bu kez tatil pozlarıyla görenleri mest etti.

Oldukça aktif bir Instagram kullanıcısı olan Bastık, tatil paylaşımlarıyla takipçilerini ihmal etmediğini de gösterdi. İtalya’nın Capri Adası’nda tatilini sürdüren güzel şarkıcı beyaz bikinisi ile kamera karşısına geçti verdiği pozlarla beğenileri topladı.

İŞTE, BEYAZ BİKİNİLİ TATİL POZLARI...

Sosyal medya hesabından paylaşımları eksik tutmayan Bastık, son paylaştığı kareleri güneş, deniz dalgası ve deniz kabuğu emojileri eşliğinde paylaştı.