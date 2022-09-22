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    Zeynep Bastık cesur pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! 'Aleyna Tilki gibi olmuşsun'

    Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık cesur pozları ile sosyal medyanın gündemine oturdu.Zeynep Bastık'ın fotoğraflarına yüzlerce yorum yapıldı..
    • 22.09.2022 - 11:42
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    Zeynep Bastık cesur pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! 'Aleyna Tilki gibi olmuşsun'

    Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık cesur pozları ile gündeme gelmeye devam ediyor.Son dönemlerde birbirinden iddialı pozlarını instagram hesabından takipçileri ile paylaşan Zeynep Bastık beğeni topluyor.

    Instagram'da 2.2 milyon takipçisi bulunan Zeynep Bastık'ın yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topluyor.Takipçileri sanatçıya övgü dolu yorumlarda bulunuyor.

    Son olarak bir dergi çekimi için poz veren Zeynep Bastık verdiği pozları instagram hesabından paylaştı.İddialı pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    Şarkıcının son paylaşımına  bazı takipçileri "Senden güzeli varmı bu dünyada Zeynep", "Ama çok güzelsin" ve "Harikasın Zeynep" gibi yorumlarda bulundular.

    İşte ünlü şarkıcının dikkat çeken cesur paylaşımı..

    Zeynep Bastık cesur pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Aleyna Tilki gibi olmuşsun #1

    Zeynep Bastık cesur pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Aleyna Tilki gibi olmuşsun #2

    Zeynep Bastık cesur pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Aleyna Tilki gibi olmuşsun #3

    Zeynep Bastık cesur pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Aleyna Tilki gibi olmuşsun #4


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