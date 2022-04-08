Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açınca olanlar oldu! 'Aman aman ne gördük öyle...'

Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açınca olanlar oldu! 'Aman aman ne gördük öyle...'

Şarkıcı Zeynep Bastık son zamanlarda sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla gündem oluyor. Bastık'ın düğmelerini açarak verdiği poza hayranları kayıtsız kalmakta bir hayli zorlandı.

8 Temmuz 1993 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Zeynep Bastık, 2010'da İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel anlamda müziğe başladı.

Bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak boy gösteren Bastık, Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yaptı.

Bastık bu vokalistlikten sonra üç yıl Murat Dalkılıç ile çalışırken, yine Dalkılıç'ın desteği ile Fırça'yı yayınlamayı başardı.

Ardından tek başına yoluna devam eden Zeynep Bastık; Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve bunları Youtube üzerinden görücüye çıkardı.

Bu seslendirmeler Zeynep Bastık'ın kısa süre içerisinde sosyal mecralarda tanınmasına vesile oldu.

Bastık ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi dizilerde de yer alarak, oyunculuğunu gösterdi.

Geçtiğimiz yaz gösterişli bir düğünle dünyaevine giren güzel isim, kariyeri dışında sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı.

Paylaştığı karelerle dikkati çeken güzel ismin hayranları, övgü dolu yorumları peş peşe sıraladı.

Zeynep Bastık'tan yeni kare

Geçtiğimiz günlerde Dubai'de havuz'da paylaşım yapan Zeynep Bastık, bu sefer gömleğinin düğmelerini açtığı pozunu paylaştı.

Doğallığı ile dikkati çeken güzel ismin yazı şimdiden karşıladığı görüldü. Beyazlar içerisinde kuğu gibi gözüken Bastık, haliyle beğeni rekoru kırdı.

Zeynep Bastık'ın hayranları bu pozu karşısında espri yaparak, "Aman aman ne gördük öyle" demeyi ihmal etmedi. İşte o kare...