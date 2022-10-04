Zeynep Bastık kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı! 'Giyinmeyi unutmuşsun'

Zeynep Bastık kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı! 'Giyinmeyi unutmuşsun'

Şarkıcı Zeynep Bastık cesur instagram paylaşımları ile takipçilerinin beğenisini toplamaya devam ediyor.İşte şarkıcının iddialı pozları..

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık son günlerde özel hayatının yanı sıra sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Tolga Akış ile 11 aylık evliliklerini bitiren Zeynep Bastık boşanma sonrası cesur pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Zeynep Bastık'ın boşanma sonrası yeni bir aşka yelken açtığıda konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

Ünlü şarkıcı instagram hesabını oldukça aktif şekilde kullanıyor.Zeynep Bastık'ın instagramda 2.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Zeynep Bastık'ın son paylaşımı büyük beğeni topladı.Cesur kıyafeti ile poz veren şarkıcı bu pozları sosyal medyada paylaştı.İşte o kareler..