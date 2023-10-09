Zeynep Bastık mini tulumuyla ortalığı kasıp kavurdu! 'Yine yaktın ortalığı Zeynep Bastık sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile dikkat çekmeye devam ediyor. Zeynep Bastık'ın son paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte o kareler..

ensonhaber.com Şarkıcı Zeynep Bastık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının sosyal medya paylaşımları kısa sürede dikkat çekerek beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Zeynep Bastık'ın Instagram'da 2.2 milyon takipçisi bulunuyor. Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde Paris'te verdiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sunarak dikkatleri üzerine çekmişti. 8 Temmuz 1993 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Zeynep Bastık, Youtube'de paylaştığı cover şarkılar ile büyük şöhrete ulaştı. Müzik kariyeri ile sıkça adından söz ettiren Zeynep Bastık paylaştığı iddialı kareler ile de sık sık gündeme geliyor. İşte Zeynep Bastık'ın "Sağlıklı besleniyorum" notuyla paylaştığı ve beğeni toplayan son pozları..