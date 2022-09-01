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- Zeynep Bastık yatak pozuyla olay yarattı! 'Yaktın ortalığı'
Zeynep Bastık yatak pozuyla olay yarattı! 'Yaktın ortalığı'
Zeynep Bastık sosyal medya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
- 01.09.2022 - 15:05
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık özel hayatının yanı sıra sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ilede adından sıkça söz ettiriyor.
Aktif olarak sosyal medyada paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırı ile verdiği pozları instagram hesabından paylaşan güzel şarkıcı dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Zeynep Bastık yatak verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.Fotoğrafa kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.
İşte Zeynep Bastık'ın gündem olan yatak pozları...