Zeynep Bastık'ın Paris'teki cesur pozları olay yarattı! 'Alev aldı buralar' Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Instagram hesabından paylaştığı iddialı kareler ile beğeni topladı. Zeynep Bastık'ın o paylaşımları takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

ensonhaber.com

Paris'te bulunan Zeynep Bastık sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmayı başarıyor.

Cesur pozları ile beğeni toplayan ünlü şarkıcı sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Zeynep Bastık'ın 2.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü şarkıcı son olarak Paris'te verdiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Zeynep Bastık'ın Paris pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

8 Temmuz 1993 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Zeynep Bastık, özellikle cover yaptığı şarkılar ile büyük bir üne kavuştu.

Müzik kariyeri ile sıkça adından söz ettiren Zeynep Bastık paylaştığı iddialı kareler ile de gündeme geliyor.

İşte Zeynep Bastık'ın son instagram pozları..