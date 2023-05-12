Zeynep Bastık'ın cesur tarzı sosyal medyada gündeme oturdu! 'Kemiklerin sayılıyor' Zeynep Bastık'ın son Instagram paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin o pozları takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. İşte o paylaşım..

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmayı sürdürüyor. Birbirinden iddialı pozları ile dikkatleri üzerine çeken başarılı şarkıcı sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Instagram'da sık sık paylaşımlar yapan Zeynep Bastık'ın 2,2 milyon takipçisi bulunuyor. Ünlü şarkıcı son olarak cesur elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Zeynep Bastık'ın bu pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada gündeme geldi. İşte Zeynep Bastık'ın son instagram pozları.. 8 Temmuz 1993 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Zeynep Bastık, cover yaptığı şarkılar ile tanınmaktadır.