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- Zeynep Bastık'ın iç çamaşırlı pozu olay yarattı! 'Hiç giyinmeseydin'
Zeynep Bastık'ın iç çamaşırlı pozu olay yarattı! 'Hiç giyinmeseydin'
Zeynep Bastık sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ile dikkatleri üzerine çekti.Ünlü şarkıcı iç çamaşırı ile verdiği pozları instagramdan paylaştı..
- 06.08.2022 - 14:07
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık özel hayatının yanı sıra sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ilede magazin gündeminde yer alıyor.
Paylaştığı cüretkar pozlar sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcının son paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.İç çamaşırıyla poz veren Zeynep Bastık'ın takipçileri fotoğraflara yüzlerce olumsuz yorum yaptı.
Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerd eşi Tolga Akış ile boşanacağı haberleri ile isminden söz ettirmişti.
İşte şarkıcı Zeynep Bastık'ın sosyal medyada büyük yankı uyandıran iç çamaşırlı pozları..