Zeynep Bastık'ın mini şortlu yatak pozları instagramı salladı! 'Dua Lipa'nın kopyası oldun'

Zeynep Bastık sosyal medyada paylaştığı cesur pozlar ile dikkatleri üzerine çekti.Ünlü şarkıcı iç çamaşırı ile verdiği pozları instagramdan paylaştı..

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile hayranlarını üzen Zeynep Bastık sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Merdivenlerden düşerek sakatlanan Zeynep Bastık'ın omurga kemiklerinde kırık tespit edilmiş ve korse takmaya başlamıştı.

Bir süre konser veremeyeceğini hayranları ile paylaşan Zeynep Bastık instagram hesabından paylaşımlarına devam ediyor.

Aşk hayatıyla gündem oldu

Son dönemde adı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk dedikodularına karışan Zeynep Bastık yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı.

Zeynep Bastık yaptığı açıklamada "Bir gün bir erkek arkadaşım olursa, yanımda el ele göreceğinize yemin ediyorum. Uraz ile arkadaşız." ifadelerine yer verdi.

Ünlü şarkıcı son olarak mini şortuyla yatağında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan kareler doksan binden fazla beğeni aldı.

İşte Zeynep Bastık'ın o pozları..