Zeynep Bastık'ın tuvalette verdiği pozlar şoke etti! "İyice çivisi çıktı" Tuvaletteki pozlarına gelen yorumları umursamayan Zeynep Bastık bu sefer de beyaz iç çamaşırıyla ve başındaki havlusuyla klozet üzerinde poz verdi.

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sahne performansları ve coverlarının yanı sıra, tarzı ve güzelliği de ön planda olan Bastık, yine adından söz ettirdi. Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Zeynep Bastık, tuvalette verdiği pozlarla gündem oldu. Klozetten paylaştı Klozetin üstüne oturan Bastık, beyaz iç çamaşırlarıyla fotoğraf çekildi. O anları sosyal medyada yayınlayan ünlü şarkıcı, tepki yağmuruna tutuldu. "Duygu durumum serisi" notuyla paylaştığı karelere, "İyice abarttın", "Yok artık", "Saçmalık" gibi yorumlar geldi.