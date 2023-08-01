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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Sahne performansları ve coverlarının yanı sıra, tarzı ve güzelliği de ön planda olan Bastık, yine adından söz ettirdi.
Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Zeynep Bastık, tuvalette verdiği pozlarla gündem oldu.
Klozetten paylaştı
Klozetin üstüne oturan Bastık, beyaz iç çamaşırlarıyla fotoğraf çekildi.
O anları sosyal medyada yayınlayan ünlü şarkıcı, tepki yağmuruna tutuldu.
"Duygu durumum serisi" notuyla paylaştığı karelere, "İyice abarttın", "Yok artık", "Saçmalık" gibi yorumlar geldi.