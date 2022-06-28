Zeyno Günenç'in acı kaybı! Çocuklar Duymasın'ın dominant teyzesi bu haberle yıkıldı..

Ünlü oyuncu Zeyno Günenç acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerine duyurdu..

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan dizide dominant teyze Gönül olarak bilinen ve hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zeyno Günenç acı bir haberle yıkıldı.

Zeyno Günenç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Bilal Günenç'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Babasıyla bir fotoğrafını paylaşan Günenç "Benim canım güzel kalpli Büloş’um canım babam’ı bugün kaybettik...sen harika bir baba oldun biz seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim.yattığın yer incinmesin bitaneciğim..." ifadelerini kullandı..