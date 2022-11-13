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Zirvenin sahibi belli oldu! 12 Kasım 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı!

Zirvenin sahibi belli oldu! 12 Kasım 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı!

12 Kasım 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...