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- Zirvenin sahibi belli oldu! 12 Kasım 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı!
Zirvenin sahibi belli oldu! 12 Kasım 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı!
- 13.11.2022 - 12:23
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.
Dün akşam, Gönül Dağı, Kardeşlerim dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 12 Kasım 2022 Cumartesi reyting sonuçları...
12 Kasım 2022 Cumartesi reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.
AB Grubunda birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana haber hafta sonu yer aldı.
20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
AB İLK 10 PROGRAM
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM