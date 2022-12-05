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    Zirvenin sahibi belli oldu! 5 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları

    5 Aralık 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 05.12.2022 - 10:55
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    Zirvenin sahibi belli oldu! 5 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Yargı, Tozluyaka dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 5 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları...

    5 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları

    Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 2. sırada TRT1’de ekrana gelen “Fransa-Polonya FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması”, 3.sırada yine TRT1’de yayınlanan “İngiltere-Senegal FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması” yer aldı.

    AB'de ise 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Fransa-Polonya FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması” 3.sırada “İngiltere-Senegal FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması” yer aldı.

    Zirvenin sahibi belli oldu! 5 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları #1

    Zirvenin sahibi belli oldu! 5 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları #2

    Zirvenin sahibi belli oldu! 5 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları #3

    Zirvenin sahibi belli oldu! 5 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları #4


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