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Zirvenin sahibi belli oldu! 5 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları

Zirvenin sahibi belli oldu! 5 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları

5 Aralık 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.