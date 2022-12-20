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- Zirvenin sahibi belli oldu! İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları
Zirvenin sahibi belli oldu! İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları
- 20.12.2022 - 11:34
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam, Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları...
19 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları
Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.
AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.
20+ABC1 grubunda da birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
AB İLK 10 PROGRAM
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM