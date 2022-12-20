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Zirvenin sahibi belli oldu! İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları

Zirvenin sahibi belli oldu! İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları

19 Aralık 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.