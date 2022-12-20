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    Zirvenin sahibi belli oldu! İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları

    19 Aralık 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. Reyting sıralaması ise merak konusu oldu.
    • 20.12.2022 - 11:34
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    Zirvenin sahibi belli oldu! İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

    Dün akşam, Yasak Elma, Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

    19 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

    AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

    20+ABC1 grubunda da birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    Zirvenin sahibi belli oldu! İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları #1

    AB İLK 10 PROGRAM

    Zirvenin sahibi belli oldu! İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları #2

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    Zirvenin sahibi belli oldu! İşte 19 Aralık 2022 Pazartesi reyting sonuçları #3


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