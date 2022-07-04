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    Zor günler atlatmıştı! Ece Erken'den bikinili paylaşım geldi

    Yaşadığı zor günleri unutmaya çalışan ünlü sunucu Ece Erken oğluyla tatile çıktı.Ece Erken'in bikinili paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
    • 04.07.2022 - 14:52
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    Zor günler atlatmıştı! Ece Erken'den bikinili paylaşım geldi

    Geçtiğimiz aylarda bir silahlı saldırı sonucu eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken zor günleri unutmaya çalışıyor.

    Eşinin vefatından sonra reddi miras yaparak gündem olan ünlü sunucu şimdilerde oğlu ile vakit geçirerek bu zor günleri atlatmaya çalışıyor.

    Zor günler atlatmıştı! Ece Erken den bikinili paylaşım geldi #1

    Oğlu Eymen ile tatile çıkan Ece Erken paylaştığı bikinili poz ile gündeme geldi.

    Zor günler atlatmıştı! Ece Erken den bikinili paylaşım geldi #2

    Zor günler atlatmıştı! Ece Erken den bikinili paylaşım geldi #3

    Zor günler atlatmıştı! Ece Erken den bikinili paylaşım geldi #4


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