Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal, sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşmaya ve beğeni rekorları kırmaya devam ediyor.

23 Eylül 1976 yılında dünyaya gelen Zuhal Topal, mimarlığı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü aynı anda kazandı.

İlkokul 1. sınıfta oynadığı tek kişilik tiyatro oyunu ile birlikte oyunculuğa merak saran Topal, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü tercih etti.

İlk olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde yer alan ve Suzan karakteriyle tanınan Topal, akabinde Selena'da oynadı.

Selena'da hayat verdiği Fitnat karakteri başarılı ismi bir tık daha yukarı çıkarırken, akabinde evlilik porgramları geldi.

Evlilik programları sunmaya başlayan Zuhal Topal, gündüz kuşağının en sevilen isimleri arasına adını yazdırdı.

Evlilik programlarının kaldırılmasından sonra yemek programları sunmaya başlayan Topal, şu sıralar TV8 ekranlarında boy gösteriyor.

TV8'de Yemekteyiz programı sunan ve sezon finali ile soluğu tatilde alan güzel isim, bikinili kareleriyle sosyal medyayı salladı.

Zuhal Topal büyüledi

Zuhal Topal, tatil pozlarını yüz binlerce takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Topal bu defa isen plajda zıplayarak verdiği pozuyla ilgi çekti. O poza takipçileri, "Genç kız fiziği", "Özledik sizi" gibi yorumlar yaptı.

Fiziğiyle büyüleyen Zuhal Topal, sosyal medyadan ailesini paylaşmayı ihmal etmiyor.