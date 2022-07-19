Zuhal Topal havuzun içinde mayosuyla şov yaptı! Saniye saniye o anları paylaştı...

Zuhal Topal havuzun içinde mayosuyla şov yaptı! Saniye saniye o anları paylaştı...

Son zamanlarda ekranların gözde isimlerinden biri olan Zuhal Topal, tatil paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Havuzdan paylaşım yapan Topal, hayranlarını büyüledi.

23 Eylül 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zuhal Topal, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Tercihini oyunculuktan yana kullanan Topal, 1994 yılında Show TV'de yayınlanan Palavra Aşklar dizisiyle ekrana "Merhaba" dedi.

2003-2006 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayınlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" karakteriyle tanınan Topal, kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşadı.

Bu diziden sonra Papatyam'da yer alan Zuhal Topal, izdivaç programı sunmaya ve şov dünyasında iyice tanınmaya başladı.

Son olarak Avrupa Avrupa dizisinde yer alan ve daha sonra rotasını sunuculuğa çeviren Topal, şimdilerde Yemekteyiz yarışmasını sunuyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasında başarılı bir performans sergileyen Zuhal Topal, programın sezon finali vermesinin ardından soluğu tatilde aldı.

2008 yılında müzisyen Korhan Saygıner ile evlenen ve 2013 yılında Lina adında bir kız çocuğu dünyaya getiren ünlü isim, ailesiyle yazın keyfini sürüyor.

Son olarak havuzdan çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Topal, hayranlarından beğeni kazandı.

Zuhal Topal havuzda

Sıcak havaların gelmesiyleZuhal Topal, soluğu serin sularda aldı. Takipçileri için paylaşım yapmayı ihmal etmeyenl Topal, havuzun içinden adeta şov yaptı.

Havuzun içinden çıkarak saçlarını geriye attığı videoyu sosyal medyada paylaştı.

Topal bu paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni rekoru kırdı. Ünlü isme hayranlarından yorum üzerine yorum yağdı.

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