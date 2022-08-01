Zuhal Topal mayosuyla sere serpe kumlara uzandı! 'Sıcağa meydan okuyorsun'

Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal, şu sıralar ailesiyle tatilin keyfini çıkarıyor. Kızıyla keyifli anlar geçiren Topal, birbirinden güzel karelerini ise sosyal medya hesabından yayınlıyor.

23 Eylül 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zuhal Topal, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü kazandı.

Tercihini tiyatrodan yana kullanan Zuhal Topal, Sihirli Annem'de Suzan'a hayat verdi ve bu sayede tanındı.

Uzun süre akıllarda Suzan olarak kalan güzel ve başarılı isim, 2011-2013 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan ve 91 bölüm süren Avrupa Avrupa dizisinde oynadı.

2008 yılında müzisyen Korhan Saygıner ile evlenen Topal, 2013 yılında ise anne oldu ve kızı Lina'yı dünyaya getirdi.

Oyunculuğu bir kenara koyan Zuhal Topal, izdivaç programı sundu ve akabinde yemek programları yaptı.

Şu sıralar Yemekteyiz'i sunan Zuhal Topal, sezon finalinden faydalanarak ailesiyle tatile çıktı.

Kızıyla fotoğraflar çekilen ve bu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Topal, kusursuz fiziği ile ortalığı salladı.

Zuhal Topal büyüledi

Kızı Lina ile kumsala uzanan Zuhal Topal, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Eylül'de yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Zuhal Topal'ın pozunu görenler "En güzel deniz kızı", "Yaşıtlarına meydan okuyor", "Ekrana dönün özledik", "Çok doğalsın" yorumlarında bulundu.

Bu güzel yorumlar karşısında mutlu olan sunucu, fiziği ve güzelliği ile hayranlarından tam not aldı.