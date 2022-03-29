Zuhal Topal minicik şortuyla sosyal medyada şov yaptı! Görenlerin aklı başından gitti...

Şu sıralar Yemekteyiz programını sunan Zuhal Topal, Instagram hesabından yaz aylarını anımsatan bir karesini yayınladı. Mini şortuyla dikkati çeken güzel isme hayranları kayıtsız kalamadı.

23 Eylül 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zuhal Topal, 2003-2006 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayınlanan Sihirli Annem dizisi ile karşımıza çıktı.

Dizide Suzan karakterine hayat veren ve bu şekilde akıllarda kalan Topal, popülaritesini Selena dizisi sayesinde iyice artırdı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, daha sonra çeşitli programlar sundu.

Avrupa Avrupa dizisinde hayat verdiği Nermin karakterinden sonra evlilik programlarına geçen Topal, şimdilerde ise Yemekteyiz programını sunuyor.

Uzun bir süre FOX ekranlarında Zuhal Topal'la Sofrada isimli yemek yarışmasını sunan güzel isim, Acun Ilıcalı ile el sıkışarak Yemekteyiz formatına tüm hızıyla devam ediyor.

Ilıcalı'nın Survivor'ın birleşme partisi için Dominik'e götürdüğü Zuhal Topal, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozu ile gündem oldu.

Güzelliğini ve kusursuz fiziğini gözler önüne seren Zuhal Topal için hayran kitlesinden yorumlar gecikmedi.

ZUHAL TOPAL NEFES KESTİ

Sunduğu evlilik programları ile adından söz ettiren Zuhal Topal, sosyal medyasına daha çok ailesiyle fotoğraflar koyuyor.

12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evli olan ce Lina adında bir kızı olan Topal, ailesi dışında da kendi fotoğraflarını zaman zaman paylaşıyor.

Son olarak minicik şortuyla bir fotoğraf paylaşan Zuhal Topal, adeta yazı getirdiğinin mesajını verdi.

Herkese yazı anımsatan Topal'ın geçen zamana rağmen değişmediği ve kendisine çok iyi baktığı görüldü.

Kusursuz fiziği ile dikkati çeken Topal için, "Mankenlere taş çıkarırsın" tarzında binlerce yorum ve beğeni geldi.