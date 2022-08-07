Zuhal Topal'dan bikinili poz geldi, sosyal medya yıkıldı! Islak saçlarıyla kumsalda...

Yemekteyiz programını sunan Zuhal Topal, tatiline devam ediyor. Topal, tatilden çektirdiği bikinili kareleri ise hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.

23 Eylül 1976 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Zuhal Topal, üniversitede Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü aynı anda kazandı.

Tercihini tiyatro bölümünden yana kullanan Zuhal Topal, eğitim aldığı sırada başrol oynama tecrübesi yaşadı.

1994 yılında Show TV'de yayınlanan Palavra Aşklar dizisiyle televizyona "Merhaba" diyen Zuhal, 2003-2006 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem'de Suzan'a hayat verdi.

Bu karakter sayesinde akıllara kazınan ve uzun süre Suzan olarak anılan Zuhal Topal, Zuhal Topal'la İzdivaç adında bir program sunmaya başladı.

Uzun süre evlilik programları sunan ve bu şekilde gündeme gelen Topal, son oyunculuk deneyimini Avrupa Avrupa ile yaşadı.

2008 yılında müzisyen Korhan Saygıner ile evlenen güzel sunucu, 2013 yılında kızı Lina'yı dünyaya getirdi.

Şu sıralar TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programını sunan Topal, tatil kareleriyle olay oldu.

Bikinili pozlarını paylaşan Zuhal Topal, sosyal medyada görenleri kendine hayran bıraktı.

Zuhal'den bikinili poz

Yemekteyiz programının sezon finaline girmesinin ardından Zuhal Topal ve ailesi, soluğu tatilde aldı.

Yoğun ve başarılı bir sezon geçiren Topal, güneşin ve denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Kızı ve eşiyle birlikte çektirdiği kareleri paylaşan Topal, son olarak bikinili pozunu hayranlarının beğenisine sundu.

Zuhal Topal'ın bikinili karesine hayranlarından bolca beğeni ve yorum geldi. Ünlü sunucunun hayranları, "Bu ne güzellik" , "Ekrana dön" , "Özledik seni" tarzında yorumları peş peşe sıraladı.