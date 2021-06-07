Zuhal Topal'la Sofrada bu haftaki yarışmacıları kimler? 7-11 Haziran haftası yarışmacıları..

FOX TV'nin ilgiyle izlenen yarışma programı Zuhal Topal'la Sofrada'da yeni bir hafta daha başlıyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada bu haftaki yarışmacıları kimler? İşte 7-11 Haziran haftası yarışmacıları

FOX TV ekranlarının ilgiyle takip edilen ve en çok izlenen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Sofrada'da, yeni bir hafta daha başlıyor.

Gelin ve kayınvalideler arasında yaşanan kıyasıya rekabeti ekranlara taşıyan Zuhal Topal’la Sofrada'nın 7-11 Haziran 2021 haftası yarışmacıları, yine herkesi ekran başına kilitleyecek.

Beş gün boyunca hünerlerini sergileyecek olan gelinler ve onlara puan verecek kayınvalidelerin mücadelesi, izleyenlerin nefesini kesecek.

Peki Zuhal Topal'la Sofrada 7-11 Haziran yarışmacıları kimler? İşte, Zuhal Topal'la Sofrada'nın 7-11 Haziran haftası gelin ve kayınvalideleri...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 7-11 HAZİRAN YARIŞMACILARI KİMLER?

Ekranların damak çatlatan yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada'da yeni hafta heyecanı başlarken yarışmacıların bu hafta kimlerden oluşacağı merak ediliyor.

Ekranların lezzet dolu yarışması Zuhal Topal’la Sofrada'da bu hafta, şampiyonlar yarışıyor. En hamarat, en becerikli gelinler tekrar mutfağa giriyor.

İşte 3 sezondur izleyicileri ekrana kilitleyen Zuhal Topal’la Sofrada'nın en iyi yarışmacıları:

7 Haziran 2021 Pazartesi: Gelin Ceylan Özcan ve Kayınvalidesi Elmas Eroğlu

8 Haziran 2021 Salı: Gelin Seda Kurt ve Kayınvalidesi Elfide Kurt

9 Haziran 2021 Çarşamba: Gelin Fatma Türk ve Kayınvalidesi Güliser Türk

10 Haziran 2021 Perşembe: Gelin Çiğdem Taman Öztürk ve Kayınvalidesi Nezahat Öztürk

11 Haziran 2021 Cuma: Gelin Zerrin Ubay ve Kayınvalidesi



