Zuhal Topal'la Sofrada bu haftaki yarışmacıları kimler? Zuhal Topal'la Sofrada 17-21 Mayıs yarışmacıları

FOX TV ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle izlenen Zuhal Topal'la Sofrada'da yeni bir hafta daha başlıyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Sofrada bu haftaki yarışmacıları kimler? sorusuna yanıt arıyor.

FOX TV ekranlarının ilgiyle takip edilen ve en çok izlenen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Sofrada, yeni bir haftaya 'Merhaba!' dedi.

Bugünden itibaren kıyasıya rekabetin yaşanacağı program, yine herkesi ekran başına kilitleyecek. Geçtğimiz haftada damatların hünerlerini sergilediği format, yeniden eskisine dönecek.

Her hafta olduğu gibi Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında 17-21 Mayıs 2021 haftası da büyük bir rekabete sahne olacak. Beş gün boyunca hünerlerini sergileyecek olan gelinler ve onlara puan verecek kayıınvalidelerin mücadelesi, izleyenlerin nefesini kesecek. Beş gelin ve kayınvalidenin tek hedefi ise 15 bin lira ile evlerine dönebilmek.

Yeni hafta başlarken yarışmanın sıkı takipçileri eğlencenin eksilmediği, lezzetin kokusuyla izleyicilere aktarıldığı ve heyecanın bitmediği zorlu maratona katılacak isimleri merak ediyor.

Peki Zuhal Topal'la Sofrada 17-21 Mayıs yarışmacıları kimler? İşte, Zuhal Topal'la Sofrada'nın 17-21 Mayıs haftası gelin ve kayınvalideleri...

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 17-21 MAYIS YARIŞMACILARI KİMLER?

Ekranların damak çatlatan yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada'da yeni hafta heyecanı başlarken yarışmacıların bu hafta kimlerden oluşacağı merak ediliyor.

İşte, Zuhal Topal'la Sofrada'nın 17-21 Mayıs haftası gelin ve kayınvalideleri;

17 Mayıs 2021 Pazartesi Yarışmacıları

Güray Yaprak ve kayınvalidesi Ayşe Yaprak

18 Mayıs 2021 Salı Yarışmacıları

Merve Güven ve kayınvalidesi Hülya Güven

19 Mayıs 2021 Çarşamba Yarışmacıları

Tuğçe Karataş ve kayınvalidesi Kezban Karataş



20 Mayıs 2021 Perşembe Yarışmacıları

Elif Özhan ve kayınvalidesi Şükran Özhan



21 Mayıs 2021 Cuma Yarışmacıları

Fadime Çay ve görümcesi/manevi kayınvalidesi Derya Şengül





