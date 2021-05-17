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- Zuhal Topal'la Sofrada bu haftaki yarışmacıları kimler? Zuhal Topal'la Sofrada 17-21 Mayıs yarışmacıları
Zuhal Topal'la Sofrada bu haftaki yarışmacıları kimler? Zuhal Topal'la Sofrada 17-21 Mayıs yarışmacıları
- Haber Merkezi
- 17.05.2021 - 15:58
- Güncelleme : 17.05.2021 - 16:14
FOX TV ekranlarının ilgiyle takip edilen ve en çok izlenen yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Sofrada, yeni bir haftaya 'Merhaba!' dedi.
Bugünden itibaren kıyasıya rekabetin yaşanacağı program, yine herkesi ekran başına kilitleyecek. Geçtğimiz haftada damatların hünerlerini sergilediği format, yeniden eskisine dönecek.
Her hafta olduğu gibi Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında 17-21 Mayıs 2021 haftası da büyük bir rekabete sahne olacak. Beş gün boyunca hünerlerini sergileyecek olan gelinler ve onlara puan verecek kayıınvalidelerin mücadelesi, izleyenlerin nefesini kesecek. Beş gelin ve kayınvalidenin tek hedefi ise 15 bin lira ile evlerine dönebilmek.
Yeni hafta başlarken yarışmanın sıkı takipçileri eğlencenin eksilmediği, lezzetin kokusuyla izleyicilere aktarıldığı ve heyecanın bitmediği zorlu maratona katılacak isimleri merak ediyor.
Peki Zuhal Topal'la Sofrada 17-21 Mayıs yarışmacıları kimler? İşte, Zuhal Topal'la Sofrada'nın 17-21 Mayıs haftası gelin ve kayınvalideleri...
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 17-21 MAYIS YARIŞMACILARI KİMLER?
Ekranların damak çatlatan yarışma programı Zuhal Topal’la Sofrada'da yeni hafta heyecanı başlarken yarışmacıların bu hafta kimlerden oluşacağı merak ediliyor.
İşte, Zuhal Topal'la Sofrada'nın 17-21 Mayıs haftası gelin ve kayınvalideleri;
17 Mayıs 2021 Pazartesi Yarışmacıları
Güray Yaprak ve kayınvalidesi Ayşe Yaprak
18 Mayıs 2021 Salı Yarışmacıları
Merve Güven ve kayınvalidesi Hülya Güven
19 Mayıs 2021 Çarşamba Yarışmacıları
Tuğçe Karataş ve kayınvalidesi Kezban Karataş
20 Mayıs 2021 Perşembe Yarışmacıları
Elif Özhan ve kayınvalidesi Şükran Özhan
21 Mayıs 2021 Cuma Yarışmacıları
Fadime Çay ve görümcesi/manevi kayınvalidesi Derya Şengül