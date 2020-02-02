Meghan Markle televizyon programı yapacak

Televizyon dizilerindeki rolleriyle ünlenen Meghan Markle, Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi olmuştu.

Romantik aşıklar, geçtiğimiz günlerde ani bir karar alarak İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıklarını açıkladı.

İkili, hayatlarına normal bir insan olarak devam edeceklerini söyledi.

İKİNCİ EVLİLİK PROGRAMI

Bu kararla birlikte hemen planlara başlayan Markle, oyunculuk günlerine dönmeyi istiyordu.

Amerika'nın en çok okunan gazetelerinden biri olan New York Post, Maghen Markle'ın yaptığı anlaşmanın detaylarını yazdı.

Buna göre Markle, ikinci evlilikler üzerine yeni bir program yapma konusunda anlaşmaya vardı.

10 bölümlük televizyon programında, ilk düğünleri kötü geçen 10 çifte ikinci kez düğün organizasyonu yapılacak.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kuralları nedeniyle Markle oldukça büyük sıkıntılar yaşıyordu.

Bilindiği üzere Kraliyet Ailesi'nin birçok katı kuralı var.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin tuhaf ve katı kuralları GALERİ